Burraco solidale ad Alghero

ALGHERO - Il Lions club Alghero ed il Club Amici del Burraco Alghero, organizzano per domenica 7 gennaio, nelle sale dell’Hotel Catalunya, un torneo a premi il cui ricavato è destinato all’acquisto di una poltrona operatoria per il reparto di Oculistica dell’Ospedale Civile di Alghero. Ogni giorno, si effettuano interventi di tipo oculistico di diverso tipo, compreso l’intervento alla cataratta.



Il torneo, sponsorizzato dalla Orafart, inizierà alle 16.15, dopo le iscrizioni. A metà serata, è prevista una pausa per un buffet e, in seguito, dopo la fase finale del torneo si premieranno i vincitori. Le iscrizioni dovranno pervenire a Caterina Monti, telefonando al numero 340/2225283 e, se si vuole, confermare inviando una e-mail all'indirizzo web lionsclubalghero@tiscali.it.



La quota di partecipazione è di 15euro a persona. Per ulteriori informazioni, si può andare sulla pagina Facebook o sul sito internet del club. L'evento è dedicato alla carissima socia Antonella Simula, recentemente scomparsa, nel rispetto del suo spirito di grande sensibilità e generosità per i service a scopo benefico.