Concerto Piero Marras: rinviato per maltempo

PORTO TORRES - La manifestazione "Gusti dal golfo a Porto Torres" non si svolgerà nel prossimo weekend. L’evento era inizialmente previsto per il 5, 6 e 7 gennaio, una prima edizione della manifestazione “Gusti dal golfo, fiera gastronomica a base di mare” a Porto Torres.



L'iniziativa è stata infatti posticipata a data da definirsi a causa delle previsioni meteo avverse per il prossimo weekend. Rinviato per lo stesso motivo anche il concerto di Piero Marras.