Nelle giornate di lunedì 8 e 15 gennaio si riunirà la commissione urbanistica per la presentazione della relazione istruttoria sulle osservazioni al Piano urbanistico comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale nel dicembre 2014 Porto Torres: osservazioni Puc approdano in commissione



PORTO TORRES - Nelle giornate di lunedì 8 e 15 gennaio si riunirà la commissione urbanistica per la presentazione della relazione istruttoria sulle osservazioni al Piano urbanistico comunale adottato con deliberazione del Consiglio comunale nel dicembre 2014. All’esame centodieci osservazioni presentate da professionisti e artigiani a cui si aggiungono quelle che riguardavano le modifiche al regolamento edilizio.



Richieste di modifica allo strumento di pianificazione per sbloccare un sistema edilizio locale paralizzato da una forte crisi. Sono tanti gli artigiani e i professionisti che per dare una svolta al settore dell’edilizia e del commercio si sono riuniti per valutare insieme le possibili azioni da adottare.



Progetti comuni in grado di risvegliare le attività economiche che subiscono l'immobilismo politico ed amministrativo con l'obiettivo di dare maggiore imput alle iniziative di ripopolamento del centro storico e del completamento delle zone B e C. La commissione presieduta da Antonella Demelas si riunisce alle 9.30.