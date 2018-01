Condividi | Red 8:23 Sabato, l´Associazione Amici di Sardegna organizza un´escursione tra la suggestiva foresta dei Sette fratelli e la magica foresta di Is Concias La Befana, tra foreste ed archeologia nuragica



CAGLIARI - Sabato 6 gennaio, l'Associazione Amici di Sardegna organizza un'escursione tra la suggestiva foresta dei Sette fratelli e la magica foresta di Is Concias. Il tour prevede dapprima l'escursione sui monti dei Sette fratelli (un percorso turistico di circa 3chilometri), per poi proseguire in auto verso Monte Cresia, per vistare il nuraghe sa Fraigada.



Infine, tutti verso Is Concias dove, dopo aver illustrato l'omonima tomba dei Giganti, ci sarà la pausa per “su smurzu” (formaggio, olive, pane carasau e vino), al termine del quale è prevista la visita ad uno dei luoghi più magici della Sardegna, la foresta di Is Concias. L'appuntamento è fissato alle 8.45, nel parcheggio sterrato di Marina Piccola, mentre la fine del tour è prevista verso le 13-13.30.



Gli organizzatori consigliano un abbigliamento comodo, scarpe da trekking o scarponcini da tennis e portarsi una bottiglietta d'acqua. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, bisogna contattare gli Amici di Sardegna, inviando una e-mail all'indirizzo web amicidisardegna@tiscali.it, telefonare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 327/3672366.