Un 35enne, entrato in un supermercato di Via Don Minzoni, ha nascosto i prelibati crostacei sotto il giubbotto e ha cercato di dileguarsi, ma i Carabinieri lo hanno subito individuato Ruba due aragoste: algherese denunciato



ALGHERO – Cosa c'è di meglio che chiudere l'anno con una cena a base di aragosta? E' quello che deve aver pensato un 35enne algherese, che la sera del 31 dicembre è andato in un supermercato di Via Don Minzoni, ha preso due prelibati crostacei dal banco frigo, li ha nascosti sotto il giubbotto e ha cercato di allontanarsi, approfittando della folla intenta a fare gli ultimi acquisti dell'anno.



Qualche impiegato del supermercato, notata la situazione, ha cercato di fermarlo, ma l'uomo, già noto alle Forze dell'ordine, ha cercato di dileguarsi, arrampicandosi sul muro di cinta del retro della locale Caserma dei Carabinieri. I militari, notata la situazione, gli hanno subito intimato di scendere.



Il 35enne, vista la situazione, ha accolto subito l'invito e, dopo una rapida perquisizione, ha restituito le aragoste. Aragoste che sono state riconsegnate al supermercato, mentre per l'uomo è scattata una denuncia a piede libero con l'accusa di furto aggravato.