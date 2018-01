Condividi | Red 10:16 I bambini che compiono sette anni nel 2018 frequentano gratuitamente i corsi di musica. E’ un´iniziativa assunta per celebrare il 70simo compleanno dall’Istituto Artistico musicale Giuseppe Verdi 70° Corsi gratuiti al Verdi di Alghero



ALGHERO - I bambini che compiono sette anni nel 2018 frequentano gratuitamente i corsi di musica. E’ un'iniziativa assunta per celebrare il 70simo compleanno dall’Istituto Artistico musicale Giuseppe Verdi. Inoltre, è un modo diverso di realizzare il sogno del Consiglio comunale di allora e dei soci che ne furono i propiziatori. Era il 23 settembre 1948, si era appena usciti dalla Seconda Guerra mondiale e dalle sofferenze da essa causate. La musica poteva essere un’occasione ed un mezzo per promuovere la crescita della città ed una nuova formidabile opportunità per i giovani.



Nella sala consiliare di Via Columbano, furono stipulati l’atto costitutivo e lo statuto dell’Istituto. Anzi il Consiglio deliberò che esso era “scuola della città”, gli venne assegnato il Teatro Civico quale sede stabile, e deliberò le risorse finanziarie per il suo funzionamento, cose queste che le Amministrazioni comunali succedutesi ultimamente hanno disatteso. L’Istituto nell’arco della sua vita ha formato numerosi musicisti che si sono affermati in Italia ed all’estero, ma cosa forse più rilevante ha svolto e svolge opera di promozione sociale. In virtù della sua attività e dei meriti acquisiti, nel 1952, l’allora Ministro della Pubblica istruzione Antonio Segni, poi divenuto Presidente della Repubblica, autorizzò, primo caso in Italia, l’istituzione del Liceo Musicale nome col quale poi l’Istituto venne identificato.



