Ad Alghero, arriva la Befana

ALGHERO - Giungono al termine gli eventi del Villaggio di Babbo Natale di Alghero organizzato dall'Associazione Alghenegra, dal Ccn Al centro storico e dall'Ufficio Politiche familiari, in collaborazione con il Comune di Alghero e con la Fondazione Alghero, e con l'aiuto e il sostegno di scuole, tanti privati ed associazioni della città. Dopo gli incontri di dicembre con Babbo Natale e l'Xmas Contest, Mostra e gara di dolci creazioni natalizie, come da tradizione gli Elfi del villaggio partono per ultimi proponendo gli ultimi appuntamenti, sempre alle 16.30.



Giovedì 4 gennaio, in collaborazione con l'Unicef, si terrà in Bottega dell'Elfo il "Laboratorio delle Pigotte", mentre venerdì 5, in collaborazione con la Libreria Il Labirinto Mondadori e l'Associazione Bimbi che passione, si terrà il tradizionale appuntamento di "Attesa in compagnia della Befana che le feste si porta via". Dopo un pomeriggio in bottega di laboratorio di "Costruzione calze riciclose", i bambini avranno la possibilità di incontrare la speciale vecchietta nei locali della libreria Il Labirinto, in Via Carlo Alberto 119, ed i più bravi potranno ricevere simpatiche calze e raccomandazioni befaniche.