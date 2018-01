Condividi | Red 22:02 In due diversi interventi, la Guardia di finanza di Sarroch ha sequestrato 4.221 prodotti considerati pericolosi per la salute del consumatore. Giocattoli, piccoli elettrodomestici, apparecchi elettrici, articoli per la casa e lampadine Merce pericolosa: doppio sequestro a Capoterra



CAPOTERRA - Nel corso di due distinti controlli nel settore della sicurezza prodotti, le Fiamme gialle di Sarroch, all’interno di due esercizi commerciali a Capoterra, hanno sottoposto a sequestro 4.221 prodotti (giocattoli, piccoli elettrodomestici, apparecchi elettrici, articoli per la casa e lampadine) destinati alla vendita al dettaglio.



L'azione dei finanzieri è stata orientata ad accertare la conformità e la veridicità in ordine all'apposizione sui prodotti commercializzati di una serie di indicazioni da fornire al consumatore obbligatoriamente in lingua italiana. Provenienza e tipologia del prodotto, materili impiegati, istruzioni, precauzioni e destinazioni d'uso) e dirette a garantire la corretta e completa informazione relativamente alle caratteristiche dei beni riconoscibili in prodotti sicuri.



I prodotti trovati sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo, poiché trovati privi delle indicazioni obbligatorie. Per le irregolarità riscontrate, i titolari dei negozi sono stati multati con una sanzione pecuniaria da un minimo di 516 fino ad un massimo di 25.823 euro.