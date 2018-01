19:28 Concerto di Capodanno a Casa Frau Domani sera, nel Centro culturale in Piazza del Popolo, a Pula, si esibiranno il soprano Sara Mizzanu ed il baritono Roberto Deiana, accompagnati al pianoforte da Manuele Pinna sulle note di Mozart, Verdi, Donizetti e Puccini, per l´ultimo appuntamento della rassegna “Armonie di Natale”, organizzata dagli Amici della musica di Cagliari, in collaborazione con il Comune di Pula