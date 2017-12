video Condividi | A.S. 10:23 Samuel sui social: vi aspetto ad Alghero



Ultimissima data, seppur rivista per l'occasione, per #ilcodicedellabellezzatour. Samuel, già frontman dei Subsonica, ospite speciale in piazza per il Capodanno di Sardegna nel porto di Alghero, invita i fans per la festa del 31 dicembre nel porto turistico. Ecco il video pubblicato sulla pagina social ufficiale di Alghero Turismo