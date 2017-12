Condividi | Red 11:36 Gli ultimi giorni dell’anno sono tempo di bilanci anche per Ctm che, prima di iniziare le attività programmate per il 2018, vuole presentare i risultati ottenuti dalle indagini di customer satisfaction Ctm: i risultati delle customer satisfacion



CAGLIARI - Gli ultimi giorni dell’anno sono tempo di bilanci anche per Ctm che, prima di iniziare le attività programmate per il 2018, vuole presentare i risultati ottenuti dalle indagini di customer satisfaction. «Ctm è molto attenta alla soddisfazione dei propri clienti – dichiara il presidente dell'azienda Roberto Murru - e nel corso di tutto l’anno effettua sondaggi con diverse tecniche: un'indagine di customer satisfaction telefonica a cadenza annuale, una customer satisfaction a bordo dei mezzi nel periodo invernale ed una customer a bordo nel periodo estivo. Per poi avere anche la prova del nove partecipiamo anche ad un’indagine svolta da un’azienda esterna che utilizza la tecnica del mystery client: un cliente misterioso che, in totale anonimato, viaggia con i nostri autobus e valuta la qualità dei servizi».



«I cittadini dell’area vasta metropolitana hanno promosso Ctm a pieni voti: la soddisfazione dei nostri clienti ed i risultati ottenuti – continua Murru – sono molto buoni. Siamo soddisfatti dell’andamento complessivo dell’Azienda, merito del lavoro di tutti: operai, conducenti, personale amministrativo, quadri e dirigenti, Consiglio di Amministrazione. Il lavoro di squadra paga sempre – termina Murru - e siamo impegnati a proseguire nell’ottica del miglioramento continuo».



La customer telefonica ha dato come risultato una percentuale di clienti soddisfatti del 92percento con un valore medio di qualità percepita pari a 7,61 su una base di 10. A bordo dei mezzi, i clienti Ctm hanno dichiarato di essere ancora più soddisfatti: 97 clienti su cento hanno promosso il servizio, con un valore medio di qualità percepita di 7,64 su base 10.