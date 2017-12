Condividi | Red 9:29 Anche quest´anno, per la 14esima volta, l´Associazione nazionale Dopolavoro ferroviario di Cagliari e la Caritas diocesana organizzano il pranzo di Capodanno per le persone in difficoltà nella mensa del personale delle Ferrovie Povertà: pranzo di Capodanno a Cagliari



CAGLIARI - Anche quest'anno, per la 14esima volta, l'Associazione nazionale Dopolavoro ferroviario di Cagliari e la Caritas diocesana organizzano il pranzo di Capodanno per le persone in difficoltà nella mensa del personale delle Ferrovie. L'iniziativa è resa possibile grazie alla generosità dei ferrovieri, della Polizia ferroviaria, dei dipendenti del Monte Paschi di Siena, dei numerosi soci del dopolavoro ferroviario, della Gemeas e del caseificio Podda. «Un particolare ringraziamento va ai volontari che ogni anno si prodigano per offrire un aiuto alle persone in difficoltà nel viaggio della vita», dichiarano gli organizzatori.