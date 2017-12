Condividi | Red 8:11 Al via il progetto nell´ambito del bando promosso dall’Assessorato regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale (in base alla Legge regionale sui “Progetti innovativi e qualificati in materia di politiche di integrazione degli immigrati non comunitari”) Sguardi familiari tra culture diverse



CAGLIARI - Creare occasioni di dialogo tra la comunità locale ed i cittadini immigrati per favorire le relazioni interculturali. Questi gli obiettivi di “Sguardi familiari”, progetto della cooperativa sociale “Si può fare onlus” rivolto alle famiglie, anche monoparentali, straniere non comunitarie, comunitarie ed italiane. In programma cinque incontri di laboratorio, per un massimo di trentacinque partecipanti, da febbraio a marzo. I partecipanti saranno coinvolti in un processo di confronto e scambio nel quale si esploreranno temi fondamentali come la scuola, il sostegno sociale, le rispettive rappresentazioni sociali del nucleo famiglia, il tempo libero ed il lavoro. I beneficiari del progetto saranno i protagonisti di un racconto fotografico: un corpus di immagini dove i ruoli potranno invertirsi, scambiarsi, secondo un “role playing” in cui ospite diviene l’ospitato e viceversa. Immagini che diventeranno materiale per promuoverà un processo di sensibilizzazione reciproco tra “cultura autoctona” e “culture migranti”, attraverso mostre itineranti.



Per favorire la partecipazione delle famiglie al progetto, così come per promuovere la conoscenza e relazione interculturale anche tra i giovani partecipanti (i figli delle famiglie beneficiarie) per tutta la durata del progetto ed in concomitanza con la realizzazione delle attività progettuali, sarà garantito un servizio di ludoteca ed intrattenimento bambini, a cura degli operatori della Cooperativa sociale Il Sicomoro onlus. Il progetto sarà realizzato nell’ambito della Legge regionale 46/1990 (“Progetti innovativi e qualificati in materia di politiche di integrazione degli immigrati non comunitari”) e promosso dall’Assessorato regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.



Per partecipare, è necessario inviare, entro lunedì 15 gennaio 2018, una e-mail all’indirizzo web sguardifamiliari@gmail.com, specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, composizione del nucleo familiare, recapito telefonico ed indirizzo mail. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi agli uffici della Cooperativa Si può fare, in Piazza San Sepolcro 5, a Cagliari, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, telefonare al numero 070/0990441, o inviare una e-mail all’indirizzo web sipuofareonlus@gmail.com.



