Terza edizione del concorso Ozzu sardu

SASSARI - Per il terzo anno consecutivo, la Coldiretti nord Sardegna bandisce il concorso “Ozzu sardu-Terzo Concorso Città di Sassari oli extravergine d’oliva” dedicato ai migliori oli extravergine d’oliva prodotti in Sardegna. La selezione, sostenuta dal Comune di Sassari, dalla Camera di Commercio del nord Sardegna e dall’Appos, è rivolta agli hobbisti, ai frantoi ed alle aziende, e mira a sostenere e promuovere le produzioni locali. Per prendere parte al concorso è necessario consegnare, a partire da mercoledì 3 gennaio 2018, la scheda di adesione e tre contenitori non contaminati di olio da 500cc in forma anonima nella sede della Coldiretti Sassari o la sede Appos a Sassari, in Via Budapest 10/a.



«Il concorso Ozzu sardu sta diventando un momento di confronto e di crescita per tutti i produttori d’olio della Sardegna - afferma il direttore della Coldiretti nord Sardegna Ermanno Mazzetti - L’anno scorso abbiamo analizzato circa duecento campioni e quest’anno speriamo di raccogliere ancora più adesioni». Tutti gli oli che partecipano al concorso sono sottoposti ad un esame chimico-fisico ed a un’analisi sensoriale (Panel test) condotta da una giuria qualificata (Panel), costituita da assaggiatori di provata esperienza. La giuria é composta da un Capo panel e da otto-dodici assaggiatori iscritti nell’elenco regionale di tecnici ed esperti di oli di oliva extravergini.



