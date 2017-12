Condividi | Mariangela Pala 11:07 Nuovamente fruibile l´ala sud della scuola De Amicis. Nei giorni scorsi è stato completato il rifacimento dell´impianto termico di riscaldamento Scuola De Amicis: sistemato impianto di riscaldamento



PORTO TORRES - Nuovamente fruibile l'ala sud della scuola De Amicis. Nei giorni scorsi è stato completato il rifacimento dell'impianto termico di riscaldamento. L'intervento garantirà una piena fruizione dell'edificio già dalla riapertura dell'istituto, dopo le vacanze invernali. I locali ospitano diverse sezioni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.



«Sono soddisfatto per il lavoro effettuato dal nostro Ufficio Tecnico – sottolinea l'assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas – perché gli interventi sono stati svolti nel rispetto del cronoprogramma concordato con la direzione scolastica. Con il ripristino dell'intero impianto di riscaldamento tutti i locali dell'istituto saranno nuovamente fruibili. Tra qualche giorno anche l'ala sud della De Amicis tornerà nella piena disponibilità della scuola». La prima linea di distribuzione dell'impianto, soggetta a cedimenti strutturali delle tubazioni, era stata riparata due anni fa e successivamente si erano manifestati problemi anche nella seconda linea di distribuzione.



«Per questo motivo – aggiunge l'assessore – abbiamo stanziato ulteriori risorse, circa 29mila euro, sottoponendo a ristrutturazione anche le altre tubazioni che aveva manifestato criticità». Le linee di connessione sono state rifatte, così come i collettori e tutte le altre opere accessorie indispensabili per il buon funzionamento dell'impianto, che ora potrà nuovamente essere programmato per consentire la corretta climatizzazione dei locali della scuola. Commenti PORTO TORRES - Nuovamente fruibile l'ala sud della scuola De Amicis. Nei giorni scorsi è stato completato il rifacimento dell'impianto termico di riscaldamento. L'intervento garantirà una piena fruizione dell'edificio già dalla riapertura dell'istituto, dopo le vacanze invernali. I locali ospitano diverse sezioni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.«Sono soddisfatto per il lavoro effettuato dal nostro Ufficio Tecnico – sottolinea l'assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas – perché gli interventi sono stati svolti nel rispetto del cronoprogramma concordato con la direzione scolastica. Con il ripristino dell'intero impianto di riscaldamento tutti i locali dell'istituto saranno nuovamente fruibili. Tra qualche giorno anche l'ala sud della De Amicis tornerà nella piena disponibilità della scuola». La prima linea di distribuzione dell'impianto, soggetta a cedimenti strutturali delle tubazioni, era stata riparata due anni fa e successivamente si erano manifestati problemi anche nella seconda linea di distribuzione.«Per questo motivo – aggiunge l'assessore – abbiamo stanziato ulteriori risorse, circa 29mila euro, sottoponendo a ristrutturazione anche le altre tubazioni che aveva manifestato criticità». Le linee di connessione sono state rifatte, così come i collettori e tutte le altre opere accessorie indispensabili per il buon funzionamento dell'impianto, che ora potrà nuovamente essere programmato per consentire la corretta climatizzazione dei locali della scuola.