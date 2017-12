Condividi | Red 10:06 L´algherese Manuel Carta, in qualità di comandante provinciale Sassari e facente funzioni di dirigente regionale Agriambiente, ha annunciato l´accordo. Il 20 dicembre è stata firmata la convenzione tra l´associazione nazionale ed i Carabinieri Accordo tra Agriambiente e Arma Carabinieri



ALGHERO - L'algherese Manuel Carta, in qualità di comandante provinciale Sassari e facente funzioni di dirigente regionale Agriambiente, ha annunciato l'accordo. Il 20 dicembre è stata firmata la convenzione tra l'Agriambiente nazionale e l’Arma dei Carabinieri. Il documento è stato siglato dal presidente dell'associazione Onofrio Martorana ed il generale di Corpo d'Armata Antonio Ricciardi, comandante generale del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri.



Il Protocollo disciplina l’attività di collaborazione tra i Carabinieri e l'Agriambiente per promuovere insieme, nell’ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto, come studio e ricerca nel settore ambientale con particolar riferimento alla tutela delle risorse ambientali; diffusione della cultura della difesa del patrimonio paesaggistico, ambientale e forestale; formazione e informazione per la conoscenza della biodiversità. Agriambiente svolgerà attività di monitoraggio informativo ed in coordinazione con il Comando Unità per la tutela Forestale, ambientale ed agroalimentare dei Carabinieri, nel segnalare criticità in materia di rifiuti o altre forme di inquinamento, incendi, maltrattamento animali, bracconaggio, abuso edilizio, contraffazione dei prodotti alimentari e molto altro.



Inoltre, il dirigente regionale Manuel Carta ha annunciato che il 5 febbraio 2018 faranno l’esame le prime trenta guardie zoofile di Agriambiente in Sardegna. Il progetto dell’apertura di un gruppo di Protezione civile e guardie zoofile, sta per nascere anche in altri Comuni della provincia ed altri due nel Nuorese e ad Olbia.



