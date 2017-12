video Condividi | S.O. 9:30 Sul Quotidiano di Alghero le immagini integrali del consiglio comunale di giovedì 28 dicembre, l´ultimo del 2017. Via libera al bando sull´invenduto: saranno realizzati entro 15 mesi sei nuovi appartamenti e ne sarà acquistato un settimo 6 nuove case: via libera ad Alghero

Riguarda tutti i Consigli del 2017



ALGHERO - Consiglio Comunale produttivo, l'ultimo andato in scena nell'aula consiliare di Alghero: via libera alla realizzazione di 6 appartamenti nuovi al Carmine, più l’acquisto di un immobile da destinare a famiglie senza casa in graduatoria (realizzazione entro 15 mesi). Approvata anche la delibera sulle ricariche elettriche che saranno realizzate in città e la variante Cuguttu. I consiglieri hanno anche discusso due interrogazioni: la prima sulla situazione della nettezza urbana, la seconda su via Castelsardo (l'area destinata nel periodo estivo ad accogliere i giostrai). Rinviata invece l'elezione del comandante della Compagnia Barracellare.



CONSIGLI COMUNALI ALGHERO 2017 Commenti ALGHERO - Consiglio Comunale produttivo, l'ultimo andato in scena nell'aula consiliare di Alghero: via libera alla realizzazione di 6 appartamenti nuovi al Carmine, più l’acquisto di un immobile da destinare a famiglie senza casa in graduatoria (realizzazione entro 15 mesi). Approvata anche la delibera sulle ricariche elettriche che saranno realizzate in città e la variante Cuguttu. I consiglieri hanno anche discusso due interrogazioni: la prima sulla situazione della nettezza urbana, la seconda su via Castelsardo (l'area destinata nel periodo estivo ad accogliere i giostrai). Rinviata invece l'elezione del comandante della Compagnia Barracellare. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV