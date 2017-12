Condividi | M.P. 9:24 Il 3 Gennaio presso il Comune di Castelsardo si terrà un evento di animazione di strada, nell’ambito del progetto di educativa territoriale, gestito dal Plus Anglona-Coros-Figulinas e dal consorzio Andalas de Amistade. L’appuntamento è per le 15.30, nella “piazza Nuova”, con il progetto “Riprendiamoci le piazze” Castelsardo: al via laboratorio sulle piazze



CASTELSARDO - Il 3 Gennaio presso il Comune di Castelsardo si terrà un evento di animazione di strada, nell’ambito del progetto di educativa territoriale, gestito dal Plus Anglona-Coros-Figulinas e dal consorzio Andalas de Amistade. L’appuntamento è per le 15.30, nella “piazza Nuova”, con il progetto “Riprendiamoci le piazze”. Le azioni avvengono nelle piazze come luogo di gioco, di incontro e di comunicazione. Il laboratorio si concentra sulle capacità espressive di minori e giovani, e sulle rappresentazioni di temi definiti dall’equipe insieme ai servizi sociali.



Vengono utilizzate le diverse forme espressive quali gioco, disegni, illustrazioni, musica, narrazioni, movimenti e proiezioni. Tutto il lavoro verrà raccontato in un evento finale attraverso la proiezione di un montaggio video delle riprese avvenute nelle diverse piazze che hanno ospitato le animazioni e attraverso la presentazioni dei racconti raccolti negli incontri fatti nelle comunità. Il filo conduttore delle attività proposte è il Natale. L’obiettivo principale è quello di garantire ai partecipanti, minori utenti del servizio di educativa territoriale, bambini e ragazzi dei comuni coinvolti, un’adeguata opportunità di gioco all’aria aperta, d’ incontro e scambio durante il periodo delle festività natalizie.



I laboratori si concentrano sulle capacità espressive dei partecipanti, incentivandone la fantasia e la creatività. Nel corso dei laboratori è prevista la realizzazione di numerosi oggetti, quali: Eco-fioriere, con bottiglie e barattoli da decorare, con materiale di scarto e materie seconde si costruirà un'eco-fioriera da riempire con terra e semi. P-Pigna e il magico mondo di Natale, laboratorio di riciclo creativo, che mira a creare personaggi di fantasia, utilizzando materiali che altrimenti si butterebbero. Altri laboratori si concentreranno sulla realizzazione di una personale e creativa decorazione natalizia, mentre saranno proposte anche numerose attività di movimento, quali i giochi tradizionali di strada. Ciascun incontro sarà condotto da3/4 operatori (Ludotecarie professionali e Animatori socio culturali), oltre alle educatrici del Set.