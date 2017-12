Condividi | Red 8:36 In materia di cooperazione, la Giunta regionale aderisce al progetto per lo sviluppo sostenibile. «Una grande opportunità per gli imprenditori sardi», dichiara l´assessore regionale degli Affari generali Filippo Spanu La Regione aderisce al progetto Sardegna-Senegal



CAGLIARI - La Giunta regionale ha aderito, con la delibera approvata mercoledì sera, al progetto “Cooperazione Sardegna-Senegal per lo sviluppo sostenibile Territoriale” già finanziato, sulla base dell’Avviso dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con un finanziamento nazionale di 626mila euro. Il piano, con la regia della Regione autonoma della Sardegna, si avvale di un ampio partenariato composto da Agenzia Forestas, Regione Piemonte, i Comuni di Cagliari, Oristano ed Iglesias, Unione culturale islamica in Sardegna, Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni del Governo senegalese e Raggruppamento d’interesse comunitario di Bossea. L’intervento viene attuato con l’intento di migliorare le condizioni socio-economiche della popolazione della Regione di Matam anche per contrastare il forte processo migratorio che interessa quel territorio.



Il progetto è il frutto dell’accordo sottoscritto il 19 maggio nel villaggio senegalese di Dabia dall’assessore regionale degli Affari Generali Filippo Spanu (in rappresentanza del presidente Francesco Pigliaru) e da Yaya Abdoul Kane (nel doppio ruolo istituzionale di ministro delle Poste e telecomunicazioni e di presidente del Raggruppamento d’Interesse comunitario di Bossea). Consentirà di realizzare azioni di formazione, riorganizzazione della base fondiaria, diversificazione delle attività produttive, passaggio a fonti energetiche alternative. Inoltre, viene previsto il coinvolgimento delle imprese sarde, che potranno avviare attività economiche in Senegal attraverso collaborazioni con reti di imprese locali.



«La Regione – sottolinea Spanu - da tempo impegnata nella progettazione e attuazione di iniziative di cooperazione, ha considerato l’Avviso promosso dal Governo una grande opportunità per dare seguito ai rapporti di collaborazione tra la Sardegna e il Senegal e per contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche di un Paese da cui partono consistenti flussi migratori. Vogliamo poi, nella prospettiva di una reciproca utilità, offrire agli imprenditori sardi l’opportunità di trovare nuove occasioni di crescita e sviluppo. Occorre rendere sempre più stabile la cooperazione tra territori, perché si tratta di uno strumento in grado di incidere in modo positivo sulle cause profonde che inducono tante persone a lasciare il paese d’origine e affrontare un viaggio drammatico verso l’Occidente». L'assessore ricorda che «l’Unità di progetto, di recente istituita dalla Giunta, abbia il compito non solo di coordinare le azioni di tutte le strutture regionali coinvolte nella gestione dei flussi migratori non programmati ma anche di gestire le attività di cooperazione che possono essere finanziate con ulteriori fondi statali ed europei».



La Giunta, con un’altra delibera, ha introdotto assestamenti tecnici e finanziari al Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati per realizzare, sul modello di quelle già attuate nei mesi scorsi, ulteriori iniziative per promuovere l’integrazione attraverso lo sport. Intanto, in base alle ultimi dati a disposizione degli uffici regionali, sono dieci i progetti di volontariato sociale che consentiranno ad oltre cento migranti di svolgere gratuitamente attività di pubblica utilità.



