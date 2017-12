Condividi | Red 7:39 «Quanti soldi ha portato nelle casse di Sassari città metropolitana l’Amministrazione del sindaco Sanna? Gli stessi che ha ricevuto Cagliari? La metà? Un terzo? La risposta è agghiacciante: nulla, lo zero assoluto». Dura presa di posizione di Desirè Manca, portavoce del Movimento 5 stelle in Consiglio comunale «Nessun fondo per la Città metropolitana»



SASSARI - «Città metropolitana, il grande bluff: non ci sono fondi per Sassari». Il 2017 volge al termine, ma Desirè Manca, portavoce in Consiglio comunale del Movimento 5 stelle, pone l’accento sull’ennesima incompiuta. Non si tratta, stavolta e come in altri casi, di un’opera dimenticata, ma di un’idea, di un concetto, di un’opportunità, di un’evoluzione che sembrava essere necessità, che doveva essere risposta all’esigenza e invece è rimasta chimera: Sassari città metropolitana.



Il 2017 è stato l’anno della pace politica ritrovata fra le stanze di Palazzo Ducale, il 2018 sarà invece l’anno delle grandi opere e della consacrazione del capoluogo sassarese come città metropolitana. Questo è ciò che si augura, fra buoni propositi e sogni proibiti, la Giunta del sindaco Nicola Sanna, protagonista della consueta conferenza stampa di fine anno nel corso della quale è stato tracciato un bilancio degli ultimi dodici mesi di mandato



«Fra le tante parole pronunciate dal primo cittadino nel corso dell’incontro, ce ne sono due che non potevano passare inosservate: città metropolitana - attacca Manca - Ok, va bene, giusto parlarne, ma la domanda è: quanti soldi ha portato nelle casse della Sassari città metropolitana l’Amministrazione del sindaco Sanna? Gli stessi che ha ricevuto Cagliari? La metà? Un terzo? La risposta è agghiacciante: nulla, lo zero assoluto». Nell'assegnazione dei fondi regionali, avvenuta secondo quanto disposto dall’articolo16 della legge regionale numero 2 del 2016, alla casella dedicata alla rete metropolitana del nord Sardegna corrisponde uno zero: «Uno zero tondo tondo, figlio dell’ennesima mancanza evidenziata dai nostri amministratori dovuta al mancato avvio, entro il 31 dicembre 2016. Complimenti al sindaco Nicola Sanna, ad majora».



