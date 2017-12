Condividi | Red 20:31 Le ultime piogge e nevicate, sebbene non siano ancora in grado di mutare in positivo il quadro di emergenza legato alla siccità, hanno rigenerato alcune sorgenti che fino ad oggi risultavano in condizioni tali da non soddisfare il fabbisogno delle località servite Fonni: sospese le restrizioni idriche



FONNI - Le ultime piogge e nevicate, sebbene non siano ancora in grado di mutare in positivo il quadro di emergenza legato alla siccità, hanno rigenerato alcune sorgenti che fino ad oggi risultavano in condizioni tali da non soddisfare il fabbisogno delle località servite. E’ il caso delle sorgenti del Monte Spada, che alimentano Fonni. Grazie al migliore apporto proveniente da queste fonti locali è possibile sospendere le restrizioni che fino ad oggi avevano costretto il Gestore unico idrico ad interrompere l’erogazione alle 23. Fino ad oggi, anche Fonni risultava in sofferenza a causa della siccità, tanto che era necessario integrare l’apporto idrico dall’impianto di potabilizzazione di Jann ‘e Ferru (al servizio di Nuoro e del Nuorese) alimentato come noto dagli invasi Olai e Govossai.



Nel corso di questi ultimi mesi, Abbanoa ha dovuto attuare un piano di emergenza che consentisse di distribuire al meglio la scarsa risorsa disponibile. La situazione, considerati i livelli dei bacini (in lieve miglioramento) rimane comunque di criticità, tanto che in alcuni casi si è dovuto cominciare a prelevare le acque dal fondo negli invasi. Succede in questo momento ad Olai-Govassai (Nuorese), nel Temo (Marghine) ed al Bidighinzu (Sassari) alimentato dal Temo, poiché in condizioni drammatiche già dalla primavera. Le acque prelevate dal fondo sono caratterizzate da assenza di ossigeno, da estrema variabilità della qualità, da torbidità elevata, alta concentrazione di metalli pesanti quali ferro e manganese, presenza di ammoniaca, aumento delle sostanze organiche che producono odori e sapori sgradevoli (di terra, di pesce marcio, di garofano, di cocomero, ecc.). Questa situazione costringe ad utilizzare quantità doppie di reagenti chimici rispetto alla situazione normale ed attuare continui adeguamenti dei processi di potabilizzazione. Abbanoa, proprio in virtù delle criticità legate ai riflessi della siccità sulla qualità dell'acqua, ha incrementato le attività di monitoraggio per garantire la qualità dell'acqua distribuita.



