Cultura: Pazza idea a Calangianus

CALANGIANUS - Il festival “Pazza idea. Profilo futuro” è un progetto dell'associazione Luna Scarlatta, centrato sull'esplorazione della realtà attraverso gli occhi dell'arte, della letteratura, della poesia, delle culture digitali e dell'incontro tra idee e persone. Giunto alla sua sesta edizione, il format che ha cambiato pelle, passando dalla creatività alla contemporaneità, pone al centro la grande capacità divulgativa dei libri, considerati la forma più attendibile per la formazione e la conoscenza, e quella rivelatrice dell’arte come strumento di rappresentazione dei complessi scenari sociali e culturali.



Domani, sabato 30 dicembre, per il terzo anno consecutivo, il progetto torna a Calangianus per il suo ultimo appuntamento del 2017 e propone un ricco pomeriggio dal titolo “ Libri al centro”, dedicato all'animazione alla lettura per bambini dai cinque agli undici anni d'età. Appuntamento alle 16, con ingresso libero, nelle sale della Biblioteca Comunale, in Piazza Marconi. Silvia Fadda, libraia ed animatrice di lettura ad alta voce, proporrà diversi momenti che coinvolgeranno i bambini di diverse età, con letture animate, laboratori creativi, giochi e premiazioni.



