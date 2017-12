Condividi | Red 14:08 Nell’ambito di diverse attività di servizio a tutela del monopolio statale del gioco, le Fiamme gialle di Cagliari e di Sarroch hanno sequestrato le macchinette irregolari in tre bar di Cagliari, Pula e Capoterra Sequestrati nel Cagliaritano 11 videopoker irregolari



CAGLIARI - Nell’ambito di diverse attività di servizio a tutela del monopolio statale del gioco, le Fiamme gialle di cagliari e di Sarroch hanno sequestrato undici videopoker irregolari in tre bar di Cagliari, Pula e Capoterra. I controlli dei finanzieri si sono incentrati sulla rispondenza dei congegni da intrattenimento alle previste norme che disciplinano la specifica materia.



