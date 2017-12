Condividi | Red 11:03 «Importante l´approvazione di alcuni punti all´ordine dl giorno della ultima seduta in particolare il via libera all´acquisto di nuovi sette appartamenti da mettere subito a disposizione delle famiglie senza casa già in graduatoria da tempo», dichiara il gruppo consiliare del Pd algherese «Seconda convocazione: ne è valsa la pena»



ALGHERO – La seduta del Consiglio comunale di Alghero in seconda convocazione ha portato con se le solite polemiche, sia nel mondo politico cittadino, sia in quello social. Ma, alle volte, il fine giustifica i mezzi, come nel caso, secondo il gruppo consiliare del Pd, della seduta di ieri (giovedì).



«Nonostante la convocazione del Consiglio in una data poco proponibile e in seconda convocazione – spiega Mimmo Pirisi a nome del gruppo - riteniamo come Gruppo consiliare del Pd importante l'approvazione di alcuni punti all'ordine dl giorno della ultima seduta, in particolare il via libera all'acquisto di nuovi sette appartamenti da mettere subito a disposizione delle famiglie senza casa già in graduatoria da tempo. Certamente non risolveranno il problema – prosegue il capogruppo - ma daranno una boccata di ossigeno ad un settore molto delicato e in attesa di risposte, dove è giusto ricordare, ci sono quasi cinquecento richieste di alloggi in attesa di essere evase, e dove per anni non si è programmato in maniera adeguata».



«Questi nuovi alloggi sono i primi, dopo i dieci alloggi consegnati a Sa Segada (che mancavano di infrastrutture primarie), che andranno nelle disponibilità abitative in città e si aggiungono agli altri sessantacinque alloggi che, nei prossimi due anni, verranno realizzati e consegnati ai richiedenti. Crediamo quindi che una adunanza, anche in giornate di festa, ne valesse la pena», conclude Mimmo Pirisi, a nome del suo gruppo.