Porto Torres: in tre anni 16 nuovi dipendenti comunali

PORTO TORRES - «Il dirigente ai servizi sociali Cuccureddu ha presentato una prima bozza del fabbisogno del personale e quindi una capacità di assunzione tramite concorsi o contratti a tempo determinato che sviluppa 16 unità lavorative tra il 2017 e il 2019». A comunicarlo è l’assessore al Bilancio Domenico Vargiu che sottolinea la disponibilità delle risorse dell’ente per poter incrementare il personale. Nel fabbisogno non sono previste figure professionali di categoria A di cui fanno parte i Lavoratori socialmente utili, ma soltanto C, I e qualche B3.



«In questo momento escludiamo il percorso di stabilizzazione degli Lsu - ha aggiunto l’assessore - anche se non escludiamo, secondo quanto stabilito dalla delibera approvata nello scorso consiglio comunale, dove si da indirizzo alla società in house Multiservizi di assumere qualora abbia esigenze di sostituzione o altro». Le dichiarazioni dell’assessore Vargiu arrivano a seguito dell’approvazione unanime della mozione con primo firmatario il consigliere Massimo Cossu per dare assoluta priorità a nuove assunzioni nel Comune di Porto Torres, in modo da incrementate in maniera sensibile l'organico compresi i lavoratori socialmente utili variando il fabbisogno del piano assunzioni dell’ente.



Il dispositivo era stato integrato in modo da impegnare sindaco e giunta a favorire nuove assunzioni e al tempo stesso dotare tutti gli atti affinchè anche la società in house Multiservizi potesse perseguire gli stessi obiettivi dell'ente. Resta il dubbio se la Multiservizi possa assumere i due Lsu che tempo fa furono licenziati per giusta causa dalla società in house.