Condividi | M.P. 19:29 Si terrà sabato 30 dicembre, alle ore 18.30, in piazza Umberto I, il concerto “School of rock”, rinviato alcuni giorni fa per maltempo Porto Torres: concerto tributo dei School of Rock



PORTO TORRES - Si terrà sabato 30 dicembre, alle ore 18.30, in piazza Umberto I, il concerto “School of rock”, rinviato alcuni giorni fa per maltempo. Sarà uno show “tributo” alle più importanti band del rock targato anni '70, '80 e '90.



Sul palco una band composta da sei elementi proporrà, tra gli altri, i successi di Pink Floyd, Rolling Stones, Ac/Dc, Queen e Police. L'evento fa parte del cartellone “Natale a Porto Torres” promosso dall'amministrazione comunale. Commenti PORTO TORRES - Si terrà sabato 30 dicembre, alle ore 18.30, in piazza Umberto I, il concerto “School of rock”, rinviato alcuni giorni fa per maltempo. Sarà uno show “tributo” alle più importanti band del rock targato anni '70, '80 e '90.Sul palco una band composta da sei elementi proporrà, tra gli altri, i successi di Pink Floyd, Rolling Stones, Ac/Dc, Queen e Police. L'evento fa parte del cartellone “Natale a Porto Torres” promosso dall'amministrazione comunale.