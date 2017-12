Condividi | Red 11:08 Sabato 30 dicembre, l´Associazione Akademia Cantus et Fidis presenta la tradizionale Rassegna natalizia, organizzata quest’anno insieme con il Complesso monumentale di San Francesco, in occasione del Cap d´Any algherese Cori: Rassegna natalizia ad Alghero



ALGHERO - Sabato 30 dicembre, l'Associazione Akademia Cantus et Fidis presenta la tradizionale Rassegna natalizia, organizzata quest’anno insieme con il Complesso monumentale di San Francesco, in occasione del Cap d'Any algherese. Gli ospiti sono il Coro Santa Cecilia di Arborea ed il Coro “Voci d'Ogliastra” di Lanusei, diretti dal maestro Riccardo Zinzula; il Coro polifonico “Francesco d'Assisi”, diretto dal maestro Ciro Cau e, naturalmente, il Coro Matilde Salvador dell’Associazione Akademia Cantus et Fidis, diretto dal maestro Paolo Carta, impreziosito dall’accompagnamento del Gruppo strumentale composto da Paola Orani e Mario Chessa ai violini, Diego Salis e Marco Demurtas ai clarinetti, Nicolas Capettini al contrabbasso e Francesco Saba al pianoforte. Il repertorio, come d’obbligo, sarà interamente di brani della tradizione natalizia, che dalle 21 faranno risuonare la suggestiva Chiesa di San Francesco.



Nella foto: il Coro Matilde Salvador Commenti ALGHERO - Sabato 30 dicembre, l'Associazione Akademia Cantus et Fidis presenta la tradizionale Rassegna natalizia, organizzata quest’anno insieme con il Complesso monumentale di San Francesco, in occasione del Cap d'Any algherese. Gli ospiti sono il Coro Santa Cecilia di Arborea ed il Coro “Voci d'Ogliastra” di Lanusei, diretti dal maestro Riccardo Zinzula; il Coro polifonico “Francesco d'Assisi”, diretto dal maestro Ciro Cau e, naturalmente, il Coro Matilde Salvador dell’Associazione Akademia Cantus et Fidis, diretto dal maestro Paolo Carta, impreziosito dall’accompagnamento del Gruppo strumentale composto da Paola Orani e Mario Chessa ai violini, Diego Salis e Marco Demurtas ai clarinetti, Nicolas Capettini al contrabbasso e Francesco Saba al pianoforte. Il repertorio, come d’obbligo, sarà interamente di brani della tradizione natalizia, che dalle 21 faranno risuonare la suggestiva Chiesa di San Francesco.Nella foto: il Coro Matilde Salvador