Tc Alghero: cala il sipario sul torneo sociale

ALGHERO – Si è conclusa la 57esima edizione del Torneo sociale del Tc alghero. Settanta i soci iscritti nei cinque tabelloni di singolare, doppio maschile e femminile e doppio misto sorteggiati dal giudice arbitro Giuseppe Calise e disputati sui campi in green set dell'impianto di Maria Pia.



Nel maschile, Paolo Bassu ha centrato la doppietta, imponendosi sia nel singolare (6-2, 2-6, 6-4 su Alessandro Pittalis), sia in doppio, in coppia con Davide Piras (con un periodico 6-3 su Francesco Ruiu e Cristian Settimi). Nel singolare femminile, vittoria per Claudia Bardino (6-1, 6-1 su Francesca Carboni), mentre il doppio ha visto Anna Mura ed Annalisa Pistis imporsi 6-1, 6-3 su Patrizia Cacciotto e Maria Paolo Cappellazzo.



Il doppio misto ha visto la vittoria, per 6-3, 6-2, di Giuseppe Moscatelli e Claudia Bardino su Francesco Ruiu ed Anna Mura. Il prossimo torneo in programma è il “Trofeo Orologeria Costa”, a partire da fine gennaio 2018.



