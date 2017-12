Condividi | Red 8:13 Questa sera, la rassegna cinematografica Cinema Musica Società ospiterà il concerto del Gavino Murgia Trio, al Teatro Comunale di Via Veneto. L´ingresso è gratuito Concerti: Gavino Murgia a Dorgali



DORGALI – Questa sera (giovedì), la rassegna cinematografica Cinema Musica Società ospiterà il concerto del Gavino Murgia Trio. Appuntamento alle 21.30 al Teatro Comunale di Via Veneto,a Dorgali, con ingresso gratuito.



L'esibizione del musicista nuorese sarà preceduta dalla proiezione del documentario “La Busqueda”, dedicato a Paco de Lucia, il grande chitarrista e compositore spagnolo ospite in un'edizione del Cala Gonone jazz festival, a cui è dedicata la giornata di domani, venerdì 29 dicembre dove, in collaborazione con l'Associazione l'Intermezzo, saranno proiettate immagini inedite di Vinicio Caposella mentre canta alle grotte di Ispinigoli e sul palco del festival con il chitarrista Marc Ribot. Un percorso storico presentato da Giuseppe Giordano, che guiderà gli spettatori tra le immagini e le note di Paolo Fresu, con Antonello Salis e Furio Di Castri, nel Paf Trio, il più grande musicista libanese Abdullah Ibrahim, in un concerto a forte tasso etnico con la tuba di Michel Godard, l'accordion di Luciano Biondini, il sax di Gavino Murgia e tanti altri artisti internazionali, che hanno animato le trenta edizioni del Festival.



