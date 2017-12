Condividi | Red 21:16 Sulla terra leggeri presenta Scrittori da palco in Natale acido/Massama Edition, racconti velenosi come antidoto alle solite feste. Domani, nella Casa di reclusione Salvatore Soro, spazio ai racconti di Paola Soriga, Emanuele Pittoni, Emilia Agnesa, Flavio Soriga, Nicola Mameli, Nicola Muscas, Bachisio Bachis e Dario Dessì, con i disegnini live di Riccardo Atzeni ed il coordiamento organizzativo di Gianvito Di Stefano e Rossana Canu Natale Acido a Massama



ORISTANO - Quarto ed ultimo atto per la tredicesima edizione di Natale acido, il reading del collettivo Scrittori da palco, che chiude le iniziative del 2017 del festival letterario Sulla terra leggeri. Una mattina di musica e racconti velenosi come antidoto alle solite feste. Acidi, natalizi e solidali, gli Scrittori da palco tornano ad esibirsi nel carcere di Massama, in collaborazione con gli insegnati del corso di ragioneria dell’Istituto tecnico Mossa Oristano, dopo la prima esperienza di giugno.



Uno spettacolo tutto d’un fiato, per portare un po’ di leggerezza, storie strampalate, ironiche e divertenti, in un luogo dalle molte asprezze com’è un istituto di pena. Un progetto reso possibile grazie all’impegno di Gianvito Di Stefano, professore di Lettere nel carcere oristanese, che durante la data cagliaritana di Natale acido ha dato voce ai detenuti che hanno frequentato un corso di scrittura creativa, proponendo la lettura di una serie di brevi brani scritti di loro pugno ed interpretati per l’occasione dall’attore Felice Montervino.



Non cambia la formula dello spettacolo: sul palco di Massama il collettivo degli Scrittori da palco, ovvero autori ed autrici di professione insieme a semplici appassionati, insegnanti e giornalisti, liberi professionisti prestati al racconto breve, baristi laureati in lettere, blogger e perdigiorno. Per l’occasione e nello specifico, Paola Soriga, Emanuele Pittoni, Emilia Agnesa, Flavio Soriga, Nicola Mameli, Nicola Muscas, Bachisio Bachis e Dario Dessì, con i disegnini live a cura di Riccardo Atzeni, illustratore cagliaritano tascabile.



