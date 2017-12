Condividi | Red 23:11 Per la notte di domenica 31 dicembre, l´Amministrazione comunale ha predisposto un servizio bus rivolto ai giovani maggiorenni e minorenni (con autorizzazione dei genitori) Sennori: San Silvestro, navette gratuite per Alghero e Castelsardo



ALGHERO - L’Amministrazione comunale di Sennori ha organizzato per la notte di domenica 31 dicembre un servizio navetta gratuito per Alghero e Castelsardo, di andata e ritorno, rivolto ai giovani maggiorenni e minorenni (con autorizzazione dei genitori). «Come negli anni precedenti, anche quest’anno abbiamo deciso di offrire ai giovani sennoresi la possibilità di festeggiare la notte di San Silvestro e l’arrivo del nuovo anno a Castelsardo o Alghero e fare rientro a Sennori in sicurezza, evitando quindi l’utilizzo di automezzi propri», spiega l’assessore comunale alle Politiche giovanili Salvatore Piredda.



Il servizio sarà̀ realizzato con un autobus da cinquanta posti. È previsto un viaggio di andata e uno di rientro per entrambe le destinazioni: partenza per Alghero, 20.30 (Piazza Sacro cuore, fronte cimitero); partenza per Castelsardo, ore 21.45 (Piazza Sacro cuore, fronte cimitero); rientro da Castelsardo, 4 (fronte caserma dei Carabinieri); rientro da Alghero, 5.30 (stazione autobus).



Gli interessati dovranno presentarsi direttamente nelle fermate previste, con disponibilità̀ fino ad esaurimento posti. L'Amministrazione comunale di Sennori non si assume nessuna responsabilità̀ per danni a cose o persone che si dovessero verificare sia durante il tragitto, sia durante la permanenza.