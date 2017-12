Condividi | Red 11:02 Ecco il contest poetico con il graffio del rock. Questa sera, in Piazza Mazzotti, secondo appuntamento della rassegna con ospite speciale la cantante Dalila Kayros Ritorna a Sassari il The Rocky Hor poetry slam



SASSARI - Ritorna a Sassari il contest poetico con il graffio del rock. Oggi (mercoledì), alle 20, al club The Hor (The House of Rock) in piazza Mazzotti, dove è in programma il secondo appuntamento con il “The Rocky Hor poetry slam soundtrack”, lo slam sassarese, «che mette il chiodo e manda al pogo la poesia in stage diving dal palco e diverte ride sorride colpisce commuove conquista, il pubblico». Quest'anno, la novità è rappresentata dalla presenza di una rassegna musicale di alcuni dei migliori cantautori italiani, la prima ed unica in Italia all'interno del poetry slam più rock che ci sia, inaugurata a novembre dal cantautore e polistrumentista aretino Alessandro Fiori. Ad aprire e chiudere questo secondo appuntamento con “soundtrack”, sarà la cantante e performer sarda Dalila Kayros, definita “una delle più grandi ricercatrici e performer vocali italiane di sempre” (OndaRock). Attiva dal 2013 nella scena sperimentale italiana ed europea, ha un disco solista alle spalle, “Nuhk”, un altro (“Transmutations”) in uscita nel 2018, due album con la band “avant extreme metal” Syk e varie collaborazioni tra cui Combat astronomy, Yugen, Gianluca Becuzzi, ecc. Ha suonato in diversi festival e sale concerto in tutta Europa.



Le iscrizioni al contest poetico sono aperte a «poeti, headbanger, punkrocker, attrici, attori, scriventi, performanti, scalmanati o ingessati o rianimati, e anche a te, per la sfida stavolta nel tempio della musica sotterranea, chi vince passa il turno alla semifinale regionale, sempre al The Hor music club il 26 aprile 2018, con i vincitori delle altre date, e chi vince la finale del Poetry slam Sardegna accede alla Finale italiana Lips, e chi vince la Finale italiana accede alla Finale europea e mondiale e chi vince la Finale mondiale di Parigi accede alla Finale di Poetry slam del Sistema solare prevista su Marte nel 2021», recita il regolamento. A condurre ed animare la serata sarà il maestro di cerimonia Sergio Garau. Notaio di gara multipiattaforma sarà Giovanni Salis.



Queste le regole della gara: 3' a testa per ogni concorrente, testi scritti di proprio pugno, non sono ammessi oggetti scenici o accompagnamenti musicali (alla musica prima e dopo ci penserà l'ospite speciale Dalila Kayros) ed è consigliabile portare due testi o gruppi di testi che non superino i 3' l'uno. A decidere il nome del vincitore del contest (che succederà al poeta e performer svizzero Marko Miladinovic, campione dell'ultima edizione) sarà una giuria popolare scelta a caso fra il pubblico presente. Iscrizioni aperte. Le prossime date da segnare sul calendario con nuovi cantautori e sfidanti della poesia e della performance sono: 25 gennaio, 22 febbraio, 29 marzo, 26 aprile e 31 maggio 2018.



