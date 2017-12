Condividi | Red 7:27 Questa sera, nell´ex Pretura con un´antologia di “Musiche da film” interpretate dal soprano Paola Spissu, con Alessio De Vita al violino e Walter Agus al pianoforte, suggellerà la rassegna a cura degli Amici della musica, in collaborazione con l´Amministrazione comunale. Intanto, slitta a data da definire il Concerto di Capodanno all´Auditorium del Conservatorio “G.Pierluigi da Palestrina” di Cagliari Armonie di Natale a Pula



PULA - Sfoglia le sue ultime pagine la Stagione concertistica 2017, organizzata dall'associazione Amici della Musica di Cagliari. dopo l'intrigante viaggio tra le note di Wolfgang Amadeus Mozart di mercoledì scorso, all'Auditorium del Conservatorio “G.Pierluigi da Palestrina” di Cagliari con il pianista e compositore Francesco Libetta e l'Orchestra Palestrina per “Il Solista e l'Orchestra”, spazio alle “Armonie di Natale”, a Pula. Slitta invece a data da definire l'annunciato Concerto di Capodanno (inizialmente previsto per sabato 30 dicembre, alle 18) all'Auditorium del Conservatorio, tra raffinate e inedite trascrizioni e travolgenti ritmi di danza.



Il fascino delle “Musiche da film”, oggi (mercoledì), alle 19, nell'ex Pretura di Via Nora 195, a Pula, per il secondo appuntamento con le Armonie di Natale, sotto le insegne degli Amici della musica di Cagliari, in collaborazione con l’Assessorato comunale al Turismo e spettacolo. Sotto i riflettori, il soprano Paola Spissu ed il violinista Alessio De Vita, insieme con Walter Agus al pianoforte, per riscoprire alcune tra le più suggestive colonne sonore scritte per i capolavori della storia del cinema, sul filo delle melodie e delle emozioni.



Suggellerà la rassegna Armonie di Natale, lunedì 1 gennaio 2018, alle 19.30, al Centro culturale “Casa Frau”, in Piazza del Popolo, a Pula, l'atteso “Concerto di Capodanno”, che vedrà protagonisti il soprano Sara Mizzanu ed il baritono Roberto Deiana, accompagnati al pianoforte da Manuele Pinna, per una preziosa antologia di “Arie e duetti d'opera, romanze e canzoni”, sulle note di Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti e Francesco Paolo Tosti.



