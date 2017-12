Condividi | Red 9:16 La cooperativa teatro e/o Musica presenta a Sassari il cartellone natalizio 2017. Domani sera, appuntamento con un grande classico del Natale, il concerto gospel: Uni.Sound Natale al Verdi con il grande gospel



SASSARI - Anche quest'anno, si conferma il successo del cartellone natalizio del Teatro Verdi di Sassari, organizzato dalla cooperativa Teatro e/o musica. Dopo il sold out per “La febbre del sabato sera” e del Cineconcerto della Nova Euphonia, l'ultimo appuntamento è con un grande classico del Natale, il concerto Gospel che ospiterà quest'anno, oggi (mercoledì), alle 21, i membri fondatori della formazione Uni.Sound: Terelle Tipton e Sharon Williams (New York), Eric Sumter (Philadelphia) e Shilan Douglas (Indiana).



I quattro cantanti hanno creato un gruppo che rispecchiasse la loro idea di “unione musicale”, una bouquet band tenuta insieme da un filo rosso capace di valorizzare sia le personalità individuali, sia l'impatto complessivo della formazione. Pur con profonde radici nel gospel tradizionale, questo gruppo desidera veicolare la tradizione con uno show più giovane e moderno, dove la presenza scenica, l'eleganza e lo stile sono tanto importanti quanto i temi cantati e la vocalità.



