Condividi | Red 8:28 Si apre domani a Cuglieri la seconda edizione del festival. Quattro giorni di cultura, arte, cibo e musica nel cuore del Montiferru fino a sabato 30 dicembre. Oltre ad un ricco itinerario del gusto e dei saperi locali, sono in programma concerti con artisti iraniani, il gospel afroamericano, il jazz e la tradizione del canto a cuncordu Si alza il sipario su Sardinia Anima mundi



CUGLIERI - Si apre domani, mercoledì 27 dicembre, a Cuglieri la seconda edizione del Festival Sardinia Anima mundi, quattro giorni di cultura, arte, cibo e musica nel cuore del Montiferru fino a sabato 30. Oltre ad un ricco itinerario del gusto e dei saperi locali, sono in programma concerti con artisti iraniani, il gospel afroamericano, il jazz e la tradizione del canto a cuncordu. Sardinia Anima mundi è un festival ed un progetto di sviluppo locale per Cuglieri ed il suo territorio. Fa incontrare i saperi e le tradizioni del centro del Montiferru con l’arte e le culture del mondo contemporaneo. Sardinia Anima mundi propone percorsi della spiritualità e della convivialità, promuove l’idea di un territorio consapevole del valore del proprio patrimonio ed aperto ad accogliere altre espressioni culturali. Promuove i valori dell’ospitalità, con un’offerta che comprende la conoscenza delle tradizioni, della storia e dell’archeologia, la condivisione dei saperi e dei cibi locali. Promuove la cultura e l’arte attraverso spettacoli, performances, mostre ed escursioni. Fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Cuglieri, il progetto è realizzato grazie alla collaborazione di numerose attività produttive ed associazioni culturali locali, con il coordinamento artistico dell’associazione Jana project.



Cuglieri, paese collocato tra la montagna del Montiferru ed il mare, è ricco di storia e tradizioni che si sono mantenute vive nell’arco dei secoli. Sardinia Anima mundi vuol far emergere la ricchezza di questo patrimonio culturale ed ambientale attraverso l’incontro tra arti e culture diverse. Quest’anno, in particolare, il programma prevede la presenza di artisti provenienti dall’Iran ed il canto gospel di tradizione nordamericana. La seconda edizione si svolgerà nelle quattro giornate da mercoledì 27 a sabato 30 dicembre e comprende concerti, percorsi del gusto e dei saperi locali, mostre e visite guidate nel territorio. Le attività si apriranno tutti i giorni, alle 10, per proseguire durante tutta la giornata con l’itinerario del gusto e dei saperi locali disseminato lungo il centro storico con quaranta punti che ben rappresentano la vivacità e l’operosità dei cuglieritani. Si potranno degustare le pietanze tipiche, panadas, pane, olio, vino, carni, formaggi, legumi, dolci del Montiferru, ma anche moderne rielaborazioni con utilizzo dei prodotti locali. La proposta enogastronomica è arricchita dal percorso dei saperi locali: gli utensili da lavoro, i preziosi manufatti delle donne, dalla tessitura a “sa prendidura”, i costumi d’epoca, la maschera del Carnevale “sos cotzulados” e tante altre espressioni della tradizione e della creatività locale.



Gli itinerari della storia porteranno alla scoperta di diversi elementi del territorio: da segnalare l’apertura del Museo archeologico, grazie alla collaborazione dell’associazione Marafé, che cura anche la visita guidata alle rovine di “Casteddu Etzu”, il Castello del Montiferro che domina il paesaggio circostante. Inoltre, per la prima volta, si inaugura “La Via dell’Olio”, percorso guidato dedicato all’attività produttiva che meglio caratterizza il territorio di Cuglieri: dall’olivastro millenario al museo dell’olio, i cuglieritani racconteranno i segreti della coltivazione degli olivi, le tecniche di raccolta, l’evoluzione nella spremitura, conservazione e commercializzazione. Nel corso delle giornate, saranno allestite diverse esposizioni, distribuite tra il centro storico e l’ex-Seminario: si segnalano le esposizioni della maschera del Carnevale “Sos Cotzulados”, gli abiti storici dell’associazione Ampsicora, mostra fotografica “presenze/assenze” di Umberto Fara. La mostra fotografica “1927-2017 Storia del Seminario regionale” (FotoClub Montiferru); Le borgate marine di Cuglieri (Atc S'Archittu). Dedicato ai bambini è il laboratorio itinerante di animazione alla lettura curato dalla coop. La Famiglia e liberamente ispirato al racconto di Jill Tomlinson “Il gufo che aveva paura del buio”. Sarà rinnovato anche l’appuntamento con l’erboristeria popolare per conoscere le erbe spontanee.



Il programma dei concerti mette insieme artisti internazionali e le tradizioni della Sardegna, oltre ad esperienze di produzione originale ed inedite. Durante le quattro giornate, saranno presenti alcuni giovani artisti iraniani, espressione della nuova scena musicale di Teheran: Soheil Shayesteh (violino e kamancheh) e Kiarash Roozbahani (tar e setar, strumenti a corda) si potranno ascoltare in solo domani e giovedì e successivamente insieme nel progetto originale “La Via della Seta”, che concluderà la rassegna sabato 30 e che vedrà la partecipazione del sassofonista Enzo Favata. L’Iran contemporaneo sarà raccontato anche dagli scatti di Ali Nadermohamadi e dall’esposizione “Teheran New Era” che presenta una serie di ritratti di vita quotidiana nella capitale iraniana. Molto particolare il progetto di Alessandro Cau, percussioni ed elettronica, dedicato a “s’erchitu”, l’uomo-bue delle leggende popolari sarde (domani). Sempre domani, la chiesa dei Cappuccini ospiterà due concerti: il jazz di Mingus rivisitato dal duo composto da Maria Vicentini alla viola e Salvatore Maiore al contrabbasso e, a seguire, il Coro “Nostra Signora ‘e Su Rosariu” di Sennariolo, paese a poca distanza da Cuglieri, che condivide con questo la grande tradizione del canto religioso a quattro voci. Mentre venerdì 29, sempre nella chiesa dei Cappuccini si esibirà il Cuncordu di Castelsardo. Sarà l’occasione per apprezzare le varianti e le particolarità che rendono questa espressione del patrimonio musicale della Sardegna così ricca e varia, e che Cuglieri conserva in una delle sue forme più eccelse. Giovedì 28, ancora un concerto di voci maschili, ma questa volta provenienti da molto lontano: la tradizione afroamericana dei canti gospel, che hanno ispirato tanta parte della musica contemporanea, sarà di scena al teatro dell’ex seminario con l’ensemble Cedric Shannon Rivers & Brothers in Gospel proveniente dagli Stati Uniti. Sardinia Anima mundi è una manifestazione eco-sostenibile: la plastica monouso è sostituita da materiali biodegradabili e riciclabili; si preferisce l’acqua di rete a quella in bottiglia; si osserva la raccolta differenziata; si ricicla, si ripara e si riutilizza. I partecipanti ed i visitatori sono invitati a collaborare per sviluppare tutti insieme comportamenti rispettosi dell’ambiente. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per tutte le giornate sarà attivo l’InfoPoint coordinato dalla Pro loco nell’ex Seminario.



Nella foto: l’ensemble Cedric Shannon Rivers & Brothers in Gospel Commenti CUGLIERI - Si apre domani, mercoledì 27 dicembre, a Cuglieri la seconda edizione del Festival Sardinia Anima mundi, quattro giorni di cultura, arte, cibo e musica nel cuore del Montiferru fino a sabato 30. Oltre ad un ricco itinerario del gusto e dei saperi locali, sono in programma concerti con artisti iraniani, il gospel afroamericano, il jazz e la tradizione del canto a cuncordu. Sardinia Anima mundi è un festival ed un progetto di sviluppo locale per Cuglieri ed il suo territorio. Fa incontrare i saperi e le tradizioni del centro del Montiferru con l’arte e le culture del mondo contemporaneo. Sardinia Anima mundi propone percorsi della spiritualità e della convivialità, promuove l’idea di un territorio consapevole del valore del proprio patrimonio ed aperto ad accogliere altre espressioni culturali. Promuove i valori dell’ospitalità, con un’offerta che comprende la conoscenza delle tradizioni, della storia e dell’archeologia, la condivisione dei saperi e dei cibi locali. Promuove la cultura e l’arte attraverso spettacoli, performances, mostre ed escursioni. Fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Cuglieri, il progetto è realizzato grazie alla collaborazione di numerose attività produttive ed associazioni culturali locali, con il coordinamento artistico dell’associazione Jana project.Cuglieri, paese collocato tra la montagna del Montiferru ed il mare, è ricco di storia e tradizioni che si sono mantenute vive nell’arco dei secoli. Sardinia Anima mundi vuol far emergere la ricchezza di questo patrimonio culturale ed ambientale attraverso l’incontro tra arti e culture diverse. Quest’anno, in particolare, il programma prevede la presenza di artisti provenienti dall’Iran ed il canto gospel di tradizione nordamericana. La seconda edizione si svolgerà nelle quattro giornate da mercoledì 27 a sabato 30 dicembre e comprende concerti, percorsi del gusto e dei saperi locali, mostre e visite guidate nel territorio. Le attività si apriranno tutti i giorni, alle 10, per proseguire durante tutta la giornata con l’itinerario del gusto e dei saperi locali disseminato lungo il centro storico con quaranta punti che ben rappresentano la vivacità e l’operosità dei cuglieritani. Si potranno degustare le pietanze tipiche, panadas, pane, olio, vino, carni, formaggi, legumi, dolci del Montiferru, ma anche moderne rielaborazioni con utilizzo dei prodotti locali. La proposta enogastronomica è arricchita dal percorso dei saperi locali: gli utensili da lavoro, i preziosi manufatti delle donne, dalla tessitura a “sa prendidura”, i costumi d’epoca, la maschera del Carnevale “sos cotzulados” e tante altre espressioni della tradizione e della creatività locale.Gli itinerari della storia porteranno alla scoperta di diversi elementi del territorio: da segnalare l’apertura del Museo archeologico, grazie alla collaborazione dell’associazione Marafé, che cura anche la visita guidata alle rovine di “Casteddu Etzu”, il Castello del Montiferro che domina il paesaggio circostante. Inoltre, per la prima volta, si inaugura “La Via dell’Olio”, percorso guidato dedicato all’attività produttiva che meglio caratterizza il territorio di Cuglieri: dall’olivastro millenario al museo dell’olio, i cuglieritani racconteranno i segreti della coltivazione degli olivi, le tecniche di raccolta, l’evoluzione nella spremitura, conservazione e commercializzazione. Nel corso delle giornate, saranno allestite diverse esposizioni, distribuite tra il centro storico e l’ex-Seminario: si segnalano le esposizioni della maschera del Carnevale “Sos Cotzulados”, gli abiti storici dell’associazione Ampsicora, mostra fotografica “presenze/assenze” di Umberto Fara. La mostra fotografica “1927-2017 Storia del Seminario regionale” (FotoClub Montiferru); Le borgate marine di Cuglieri (Atc S'Archittu). Dedicato ai bambini è il laboratorio itinerante di animazione alla lettura curato dalla coop. La Famiglia e liberamente ispirato al racconto di Jill Tomlinson “Il gufo che aveva paura del buio”. Sarà rinnovato anche l’appuntamento con l’erboristeria popolare per conoscere le erbe spontanee.Il programma dei concerti mette insieme artisti internazionali e le tradizioni della Sardegna, oltre ad esperienze di produzione originale ed inedite. Durante le quattro giornate, saranno presenti alcuni giovani artisti iraniani, espressione della nuova scena musicale di Teheran: Soheil Shayesteh (violino e kamancheh) e Kiarash Roozbahani (tar e setar, strumenti a corda) si potranno ascoltare in solo domani e giovedì e successivamente insieme nel progetto originale “La Via della Seta”, che concluderà la rassegna sabato 30 e che vedrà la partecipazione del sassofonista Enzo Favata. L’Iran contemporaneo sarà raccontato anche dagli scatti di Ali Nadermohamadi e dall’esposizione “Teheran New Era” che presenta una serie di ritratti di vita quotidiana nella capitale iraniana. Molto particolare il progetto di Alessandro Cau, percussioni ed elettronica, dedicato a “s’erchitu”, l’uomo-bue delle leggende popolari sarde (domani). Sempre domani, la chiesa dei Cappuccini ospiterà due concerti: il jazz di Mingus rivisitato dal duo composto da Maria Vicentini alla viola e Salvatore Maiore al contrabbasso e, a seguire, il Coro “Nostra Signora ‘e Su Rosariu” di Sennariolo, paese a poca distanza da Cuglieri, che condivide con questo la grande tradizione del canto religioso a quattro voci. Mentre venerdì 29, sempre nella chiesa dei Cappuccini si esibirà il Cuncordu di Castelsardo. Sarà l’occasione per apprezzare le varianti e le particolarità che rendono questa espressione del patrimonio musicale della Sardegna così ricca e varia, e che Cuglieri conserva in una delle sue forme più eccelse. Giovedì 28, ancora un concerto di voci maschili, ma questa volta provenienti da molto lontano: la tradizione afroamericana dei canti gospel, che hanno ispirato tanta parte della musica contemporanea, sarà di scena al teatro dell’ex seminario con l’ensemble Cedric Shannon Rivers & Brothers in Gospel proveniente dagli Stati Uniti. Sardinia Anima mundi è una manifestazione eco-sostenibile: la plastica monouso è sostituita da materiali biodegradabili e riciclabili; si preferisce l’acqua di rete a quella in bottiglia; si osserva la raccolta differenziata; si ricicla, si ripara e si riutilizza. I partecipanti ed i visitatori sono invitati a collaborare per sviluppare tutti insieme comportamenti rispettosi dell’ambiente. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per tutte le giornate sarà attivo l’InfoPoint coordinato dalla Pro loco nell’ex Seminario.Nella foto: l’ensemble Cedric Shannon Rivers & Brothers in Gospel 19:29 Prosegue ad Alghero la rassegna Gospel Explosion Dopo la tappa di Sassari di oggi, domani sera, sul palco del Cinema Miramare, Cedric Shannon Rives & Brothers in Gospel. Giovedì tappa a Cuglieri, venerdì a Serramanna e sabato, nuova data, ad Iglesias 26/12/2017 Il Flauticello di Uselli ipnotizza il pubblico Nel Complesso San Francesco, sala gremita di appassionati, cultori della musica classica e fans dell’artista, per un graditissimo regalo di Natale che l´artista algherese ha voluto dedicare ai suoi concittadini per questo fine anno baciato da numerosi successi internazionali 7:27 Armonie di Natale a Pula Questa sera, nell´ex Pretura con un´antologia di “Musiche da film” interpretate dal soprano Paola Spissu, con Alessio De Vita al violino e Walter Agus al pianoforte, suggellerà la rassegna a cura degli Amici della musica, in collaborazione con l´Amministrazione comunale. Intanto, slitta a data da definire il Concerto di Capodanno all´Auditorium del Conservatorio “G.Pierluigi da Palestrina” di Cagliari 9:16 Natale al Verdi con il grande gospel La cooperativa teatro e/o Musica presenta a Sassari il cartellone natalizio 2017. Domani sera, appuntamento con un grande classico del Natale, il concerto gospel: Uni.Sound 23/12 La corale Vivaldi anima il concerto di Natale 22/12 Concerto di Natale a Palazzo Ducale 24/12 Natale in Corso, jazz a Cagliari 22/12 JazzAlguer, su il sipario con Paolo Fresu 18/12 Mauro Uselli: concerto a San Francesco 18/12 Tutti pazzi per JazzAlguer | Foto 18/12 Piazza Yenne si colora di Jazz 16/12 Sassari e Alghero all’insegna del Gospel 14/12 JazzAlguer, Fresu in Cattedrale: biglietti 12/12 Sassari: sold out per Tribute to Django « indietro archivio concerti »