Condividi | Red 22:51 Tre rimorchi, una barca, un camion ed un furgone sono stato parzialmente o completamente distrutti dal rogo divampato attorno all´1 di oggi in località Sineseddu. I Vigili del fuoco di Carbonia hanno lavorato quasi quattro ore per domare le fiamme Fiamme nella notte a Calasetta



SINISCOLA - Tre rimorchi, una barca, un camion ed un furgone sono stato parzialmente o completamente distrutti dal rogo divampato attorno all'1 di oggi (lunedì) in località Sineseddu. Le fiamme, di cui non si esclude la matrice dolosa, hanno trovato terreno fertile, avvolgendo tutti i mezzi presenti.



Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco di Carbonia, che hanno operato per circa quattro ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sul posto, anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. I danni non sono ancora stati quantificati. Commenti SINISCOLA - Tre rimorchi, una barca, un camion ed un furgone sono stato parzialmente o completamente distrutti dal rogo divampato attorno all'1 di oggi (lunedì) in località Sineseddu. Le fiamme, di cui non si esclude la matrice dolosa, hanno trovato terreno fertile, avvolgendo tutti i mezzi presenti.Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco di Carbonia, che hanno operato per circa quattro ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sul posto, anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. I danni non sono ancora stati quantificati.