Condividi | S.O. 18:12 La particolare difficoltà per raggiungere la zona ha obbligato i soccorsi all´intervento dell´elicottero Drago 57 del Reparto volo dell´aeroporto di Alghero. L´uomo è stato trasportato a Cagliari Proiettile colpisce cacciatore: volo da Alghero



ORISTANO - Incidente di caccia nel pomeriggio odierno sul Monte Arci nella località di Is Baingius, campagna di Marrubiu. Un 50enne di Samassi è stato colpito alle spalle da un proiettile. I compagni di battuta hanno chiamato i soccorsi. La zona era impervia e il ferito è stato soccorso dai vigili del fuoco dell'elicottero Drago 57 del Reparto volo di Alghero. Dopo le prime valutazioni da parte dei medici a bordo e le prime cure, il ferito è stato trasportato nell'ospedale di Cagliari. Commenti ORISTANO - Incidente di caccia nel pomeriggio odierno sul Monte Arci nella località di Is Baingius, campagna di Marrubiu. Un 50enne di Samassi è stato colpito alle spalle da un proiettile. I compagni di battuta hanno chiamato i soccorsi. La zona era impervia e il ferito è stato soccorso dai vigili del fuoco dell'elicottero Drago 57 del Reparto volo di Alghero. Dopo le prime valutazioni da parte dei medici a bordo e le prime cure, il ferito è stato trasportato nell'ospedale di Cagliari.