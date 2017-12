Condividi | S.O. 10:30 Lo dispone l´ordinanza firmata qualche giorno fa dal dirigente del competente servizio del Comune di Alghero. Fulmine a ciel sereno per i tecnici del risto-bar "La Torre", che pensavano di aver abbondantemente chiarito la titolarità dell´autorizzazione paesaggistica «Giù i chioschi del Lazzaretto»



ALGHERO - Nuovo capitolo della querelle che questa estate ha tenuto col fiato sospeso bagnanti e titolari dei chioschi-bar che si affacciano sulla splendida spiaggia del Lazzaretto ad Alghero. All'indomani del Riesame del 21 giugno che disponeva il dissequestro dei due chioschi fronte mare e la riapertura dell´attiguo parcheggio - tutti beni finiti nel blitz del Corpo Forestale - la questione pareva sostanzialmente risolta [



Fino a qualche giorno fa, quando il dirigente Guido Calzia ha firmato una nuova ordinanza con la quale intima la rimozione delle strutture adibite a punto di ristoro e il ripristino dei luoghi. Un fulmine a ciel sereno per i titolari del risto-bar "La Torre", che pensavano di aver abbondantemente chiarito la titolarità dell'autorizzazione paesaggistica.



Niente da fare. Secondo i competenti uffici quelle strutture sarebbero divenute abusive perchè scaduta nel lontano 2013 l'autorizzazione paesaggistica a suo tempo rilasciata proprio dal comune. Di diverso avviso i tecnici di parte: le strutture sarebbero state realizzate nel rispetto delle prescrizioni e delle norme edilizie.



Nella foto: il sequestro disposto a giugno dalla Procura di Sassari Commenti ALGHERO - Nuovo capitolo della querelle che questa estate ha tenuto col fiato sospeso bagnanti e titolari dei chioschi-bar che si affacciano sulla splendida spiaggia del Lazzaretto ad Alghero. All'indomani del Riesame del 21 giugno che disponeva il dissequestro dei due chioschi fronte mare e la riapertura dell´attiguo parcheggio - tutti beni finiti nel blitz del Corpo Forestale - la questione pareva sostanzialmente risolta [ LEGGI ].Fino a qualche giorno fa, quando il dirigente Guido Calzia ha firmato una nuova ordinanza con la quale intima la rimozione delle strutture adibite a punto di ristoro e il ripristino dei luoghi. Un fulmine a ciel sereno per i titolari del risto-bar "La Torre", che pensavano di aver abbondantemente chiarito la titolarità dell'autorizzazione paesaggistica.Niente da fare. Secondo i competenti uffici quelle strutture sarebbero divenute abusive perchè scaduta nel lontano 2013 l'autorizzazione paesaggistica a suo tempo rilasciata proprio dal comune. Di diverso avviso i tecnici di parte: le strutture sarebbero state realizzate nel rispetto delle prescrizioni e delle norme edilizie.Nella foto: il sequestro disposto a giugno dalla Procura di Sassari