Condividi | Red 16:41 È in corso in questi giorni, nell’Istituto comprensivo Eleonora d’Arborea di San Gavino Monreale, un’attività didattica incentrata sulla figura del grande scrittore Cagliari e dintorni con gli occhi di Alziator



CAGLIARI - È in corso in questi giorni, nell’Istituto comprensivo “Eleonora d’Arborea” di San Gavino Monreale, un’attività didattica incentrata sulla figura del grande scrittore Francesco Alziator. Il progetto, finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna, posto in essere dall’associazione culturale Boxis, ha visto svolgersi un laboratorio di approfondimento sulle opere di Francesco Alziator, con particolare attenzione ai luoghi di Cagliari che gli erano cari ed alle suggestioni che tali luoghi erano capaci di suscitare nello scrittore.



Luoghi che descrive in maniera mirabile, che fa quasi parlare, che analizza per la loro storia, il loro significato, il loro ruolo all'interno delle dinamiche sociali della Cagliari dei suoi tempi. Accanto alla lettura delle sue opere ed alla riflessione scaturitane, si è svolto contestualmente un laboratorio teorico di editing video, che ha permesso ai ragazzi di conoscere le potenzialità divulgative e narrative di questo strumento.



Dal lavoro svolto, unitamente alla ricerca di materiali d’archivio ed al contributo di chi lo ha conosciuto, amato o profondamente studiato, è in fase di realizzazione un web doc, un prodotto multimediale interattivo pensato per una fruizione su internet ed una partecipazione attiva dell'utente, che da fruitore si trasforma in partecipante, scegliendo di esplorare il documentario nelle sue parti secondo percorsi e tempi personalizzati. Sempre sulla figura di Alziator e sulla sua importanza multidisciplinare, si è concentrato l’intervento di Duilio Caocci, docente di Letteratura italiana, Letteratura sarda e Letterature regionali dell’Università degli studi di Cagliari, nel corso del convegno dedicato e rivolto agli studenti dell’intero Istituto, tenutosi venerdì al Teatro Comunale di San Gavino Monreale. Commenti CAGLIARI - È in corso in questi giorni, nell’Istituto comprensivo “Eleonora d’Arborea” di San Gavino Monreale, un’attività didattica incentrata sulla figura del grande scrittore Francesco Alziator. Il progetto, finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna, posto in essere dall’associazione culturale Boxis, ha visto svolgersi un laboratorio di approfondimento sulle opere di Francesco Alziator, con particolare attenzione ai luoghi di Cagliari che gli erano cari ed alle suggestioni che tali luoghi erano capaci di suscitare nello scrittore.Luoghi che descrive in maniera mirabile, che fa quasi parlare, che analizza per la loro storia, il loro significato, il loro ruolo all'interno delle dinamiche sociali della Cagliari dei suoi tempi. Accanto alla lettura delle sue opere ed alla riflessione scaturitane, si è svolto contestualmente un laboratorio teorico di editing video, che ha permesso ai ragazzi di conoscere le potenzialità divulgative e narrative di questo strumento.Dal lavoro svolto, unitamente alla ricerca di materiali d’archivio ed al contributo di chi lo ha conosciuto, amato o profondamente studiato, è in fase di realizzazione un web doc, un prodotto multimediale interattivo pensato per una fruizione su internet ed una partecipazione attiva dell'utente, che da fruitore si trasforma in partecipante, scegliendo di esplorare il documentario nelle sue parti secondo percorsi e tempi personalizzati. Sempre sulla figura di Alziator e sulla sua importanza multidisciplinare, si è concentrato l’intervento di Duilio Caocci, docente di Letteratura italiana, Letteratura sarda e Letterature regionali dell’Università degli studi di Cagliari, nel corso del convegno dedicato e rivolto agli studenti dell’intero Istituto, tenutosi venerdì al Teatro Comunale di San Gavino Monreale.