Le immagini inedite di Vinicio Capossela alle Grotte di Ispinigoli e sul palco del festival faranno parte della rassegna in programma a Dorgali da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre Cala Gonone jazz festival a Cinema musica società



DORGALI - Vinicio Capossela che canta e danza nelle voragini della terra, dentro le Grotte di Ispinigoli, poi salta sul palco del Cala Gonone jazz per esibirsi con il chitarrista americano Marc Ribot. Sono alcune delle immagini inedite che animano la serata “Cala Gonone jazz festival: 30 anni di note ed immagini”. Uno degli eventi di “Cinema musica società”, la rassegna cinematografica, organizzata dal Comune di Dorgali, con il finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, che si terrà da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre, al Teatro Comunale di Dorgali, per tre giorni di cinema e di musica.



Da non perdere, venerdì, la serata dedicata al Cala Gonone jazz festival, quando il presidente dell'associazione L'Intermezzo Giuseppe Giordano guiderà gli spettatori in questo reportage cine-musicale che vede protagonisti grandi musicisti come Caposella, Marc Ribot, Paolo Fresu con Antonello Salis e Furio Di Castri nel Paf Trio, il più grande musicista libabese Abdullah Ibrahim in un concerto a forte tasso etnico con la tuba di Michel Godard, l'accordion di Luciano Biondini ed il sax di Gavino Murgia, che sarà protagonista a Dorgali anche giovedì, quando si esibirà, alle 21.30 al Teatro Comunale, con il Gavino Murgia trio. Nel tributo al Cala Gonone Jazz Festival, sono presenti anche le immagini e le note di Benny Golson, che l'anno prima interpretò se stesso nel film “The Terminal” di Steven Spielberg, con Tom Hanks; altrettanto magico il concerto di Enzo Favata e di Diane Schur quartet. Completeranno la serata la proiezione degli scatti, rigorosamente in bianco e nero, di Gino Crisponi, Agostino Mela e Giulio Capobianco, autore del restyling con cui si ripercorrono tutte le trenta edizioni del Festival.



«Siamo molto felici di poter dare un contributo a questa rassegna – sottolinea Giuseppe Giordano, presidente di Intermezzo - La fortuna ed il successo di una manifestazione così longeva come Cala Gonone jazz è dovuta certo all'entusiasmo e alla determinazione dell'associazione, ma è stato fondamentale l'apporto del territorio e dell'istituzione comunale che hanno supportato il festival in questi trent'anni». Il programma di Cinema Musica Società prevede anche la proiezione di documentari sui grandi musicisti che hanno calcato il palco di Cala Gonone jazz, da La Busqueda dedicato a Paco de Lucia a The Musician su Chick Corea. Infine, un tributo a Pino Daniele, con la proiezione de Il tempo resterà, di Giorgio Verdelli. L'ingresso a tutti gli spettacoli, al Teatro Comunale di Via Veneto, è gratuito.



