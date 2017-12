Condividi | M.P. 20:43 Holy Queen, Amazing Grace,White Christmas, Holy night, Jesus, oh what a wonderful child, Oh happy day queste canzoni è altre ancora hanno rappresentato il vasto repertorio del concerto di Natale a Stintino La corale Vivaldi anima il concerto di Natale



STINTINO - Stintino 23 dicembre 2017 – Holy Queen, Amazing Grace,White Christmas, Holy night, Jesus, oh what a wonderful child, Oh happy day queste canzoni è altre ancora hanno rappresentato il vasto repertorio del concerto di Natale a Stintino. Una corale Vivaldi in grande spolvero ha animato il consueto appuntamento prenatalizio che l'amministrazione comunale stintinese ha voluto dal 2010.



In tanti, stintinesi e non solo, ieri sera nella palestra di via Frecce Tricolori hanno assistito all'esibizione della corale diretta da Daniele Manca e alle musiche suonate dalla Joyful Soul ensemble, formata da Uccio Soro alla chitarra, Giancarlo Longoni al basso, Daniele Ziranu al pianoforte e Paolo Zannin alla batteria. Il concerto, che ha spaziato tra il pop, il gospel e la World music, è stato organizzato dall'assessorato alla Cultura, diretto da Francesca Demontis, in collaborazione con l'associazione LABohème Stintino e la partecipazione di “Bertas associazione Fra Artisti”, con la parte fonica curata da Graziano Desole.



Gli appuntamenti natalizi organizzati dall'assessorato alla Cultura proseguiranno sino all'Epifania. Il 28 dicembre il Museo della Tonnara, alle 18,30, ospiterà la presentazione del libro "Fabrizio De Andrè e l'isola paradiso" di Giovanni Gelsomino. L'incontro, che sarà accompagnato dall'esibizione musicale di Giada Moschella, è organizzato in collaborazione con la Comes, la cooperativa che gestisce la biblioteca comunale di piazza dei 45.



Venerdì 29 dicembre, invece, tutti al cinema. Alle 18,30 nella palestra comunale sarà proiettato il film della Disney “Alla ricerca di Dory”. L'appuntamento è organizzato in collaborazione con la “Enzo Event Management”. Il 30 dicembre quindi, alle ore 16, tombolata in famiglia sempre al palazzetto dello sport. Il giorno dell'Epifania sarà dedicato ai ragazzi e non solo. Con il contributo dell'associazione Tuttotondo e al Circomobile Sardegna, le vie del paese si animeranno per una grande caccia al tesoro. “La Befana cerca casa a Stintino” vedrà la comparsa di personaggi bizzarri per le vie del centro che, con giochi entusiasmanti e divertenti, coinvolgeranno grandi e piccini. Tutti, alla fine, si ritroveranno alla “casa della Befana” ambientata al centro culturale di via Marco Polo.



