Mercoledì, la direzione aziendale ha incontrato direttori, dirigenti e personale per gli auguri di Natale. Ieri, in Pediatria, l´incontro con i campioni del Banco di Sardegna Dinamo Sassari «Un lavoro comune per far crescere l´azienda»



SASSARI - Un incontro per salutare i dipendenti ed i direttori delle strutture e dei reparti dell'Aou, un'occasione per porgere gli auguri di buone feste e ricordare che «questa è un'azienda con grande vitalità, capacità di risposta sotto il profilo professionale e non soltanto medico, ma di tutte le rappresentanze sanitarie e tecniche». Ecco allora che «vederci assieme testimonia la reale condivisione di intenti per un hub che è invidiato a livello regionale». Così mercoledì il direttore generale dell'Aou Antonio D'Urso ed il rettore dell'Università degli studi di Sassari Massimo Carpinelli si sono rivolti alla numerosa platea di direttori, dirigenti medici, infermieri e personale amministrativo presenti nell'aula Longinotti della palazzina di Malattie infettive. Un'incontro, quello dei saluti natalizi, che la Direzione aziendale ha voluto proporre anche quest'anno e che vuole far diventare un appuntamento fisso. Alla riunione erano presenti anche il direttore sanitario Nicolò Orrù ed il direttore amministrativo Lorenzo Pescini.



«Il nostro obiettivo, assieme a voi – ha ripreso il manager – è quello di far crescere questa Azienda, perché la città e il nord Sardegna ne hanno bisogno. Assieme all'Università siamo l'insediamento produttivo tra i più importanti e credo ci siano tutti gli ingredienti, umani e professionali, tecnologici e strutturali». Il direttore generale ha informato la platea che a breve partiranno i lavori per l'accantieramento del nuovo ospedale, ha ricordato l'impegno assunto per gli investimenti e le numerose assunzioni e stabilizzazioni avviate nell'arco del 2017. Un pasaggio quindi sui fondi contrattuali e sul lungo e scrupoloso lavoro portato avanti dagli uffici. «Un lavoro – ha detto ancora D'Urso – che ci ha consentito di arrivare a conclusione per la parte del comparto e tecnica amministrativa». Resta ancora, invece, da definire la parte della dirigenza medica, con un passaggio tecnico che dovrà essere affrontato con la Regione che ha dato la sua disponibilità.



